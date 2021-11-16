ЕСПЧ отложил слушание по делу "Украина и Нидерланды против России"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейский суд по правам человека отложил до 26 января 2022 года слушание в деле "Украина и Нидерланды против России". Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ от 15 ноября, пишет УНН.

Цитата

"Европейский суд по правам человека отложил до 26 января 2022 года следующее слушание по вопросу приемлемости в деле "Украина и Нидерланды против России" (№№ 8019/16, 43800/14 и 28525/20), касающемся событий на востоке Украины, включая сбитый рейс MH17", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что слушания должны были состояться 24 ноября 2021 года.

В ЕСПЧ отметили, что отсрочка является следствием недавнего ухода из дела судьи ad hoc, назначенного в отношении Российской Федерации.

По данным суда, 8 ноября судья aсообщил, что он отказывается от участия в рассмотрении данного дела.

Впоследствии Председатель Большой палаты направил соответствующие запросы, чтоб найти другого подходящего судью для участия в слушаниях, назначенных на 24 ноября 2021 года.

“Однако 12 ноября 2021 года стало очевидно, что эти поиски оказались безуспешными», - отметили в суде, объяснив таким образом отсрочку слушаний.

Добавим

В июле 2020 года Нидерланды подали жалобу против Российской Федерации относительно катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, и Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал ее.

В ноябре того же года Большая Палата Европейского суда по правам человека сообщила, что решила присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" дело "Нидерланды против России" относительно катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

В июне ЕСПЧ назначил слушание по делу Украины и Нидерландов против России по поводу военного конфликта на Донбассе, а также катастрофы рейса MH17 на ноябрь 2021 года.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.