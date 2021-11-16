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Музыкантов львовского оркестра обокрали на гастролях в Нидерландах

Музыкантов львовского оркестра обокрали на гастролях в Нидерландах

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время гастролей в Нидерландах обокрали автобус музыкантов симфонического оркестра Львовской филармонии “INSO-Lviv”. Похитили музыкальные инструменты и костюмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу оркестра.

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“С нами случилась неприятная ситуация в Роттердаме, в который мы приехали сегодня играть концерт. Наш автобус обокрали— похитили три инструмента: гобой, английский рожок и трубу и другие личные вещи, даже костюмные штаны музыкантов украли”, — говорится в сообщении.

Добавим

Впереди у музыкантов еще 11 концертов. На странице оркестра в Facebook обнародовали серийные номера украденных инструментов и попросили сообщить о попытке их продать.

“Обращаемся к нашим землякам, а также музыкантов в оркестрах в Нидерландах: если к вам обратятся с предложением купить эти инструменты, сообщите нам, пожалуйста”, — отметили артисты.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, Нидерланды
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