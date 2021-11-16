Лукашенко после Меркель созвонился с Путиным: обсуждали учения Украины и США

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко – уже третий с начала месяца. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ, пишет УНН.

Цитата

"Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза – с учётом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - сказано в сообщении.

Детали

По данным Telegram-канала "Пул первого", собеседники сегодня в частности обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и "совместные действия по обороне границ Союзного государства", а также ситуацию в Украине и "внеплановые учения" Украины и США "у границ Российской Федерации и в Черном море".

Сообщается, что Лукашенко проинформировал Путина о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Меркель.

Также стороны обсудили график будущих контактов.

Добавим

Накануне Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор. Он состоялся на фоне ситуации с нелегальными мигрантами, которые штурмуют границу Польши со стороны Беларуси.

Напомним

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток прорыва.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Добавим также, что 16 ноября на польско-белорусской границе мигранты в очередной раз попытались штурмовать забор польской границы и бросали камни в пограничников. В результате серьезные ранения получил один из офицеров.

Реакция Украины

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиках.