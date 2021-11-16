Нардепу Гео Леросу не избрали меру пресечения: суд перенесли на 18 ноября

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 18 ноября в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу, передает корреспондент УНН.

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“Судом объявляется перерыв до 18 ноября, 15:30”, — сказала судья.

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Сторона обвинения настаивает на применении в отношении Лероса меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца с возложением ряда обязанностей, в частности ношением электронного браслета.

Гео Лерос пояснил, что в заседании объявили перерыв из-за того, что подозрение было вручено с нарушениями. "Возможно, даже сам его факт вручения судья поставит под сомнение”, — сказал Лерос.

Дополнение

12 ноябрю Гео Леросу вручили новое подозрение. Как стало известно, в этот раз подозрение вручили по делу за невыполнение решения суда, который обязал нардепа опровергнуть пост в Facebook с критикой брата главы Офиса Президента Дениса Ермака.

А 11 ноября Леросу вручилиподозрение за неприличный жест, который он показал во время выступления с трибуны Верховной Рады, 4 ноября.