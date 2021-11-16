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В Киеве с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте. Поездка в метро будет стоить 20 гривен

В Киеве с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте. Поездка в метро будет стоить 20 гривен

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве планируют с 1 января 2022 года повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

Цитата

“Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Это связано со значительным ростом стоимости составляющих тарифа и, соответственно, экономически обоснованного тарифа”, — говорится в сообщении.

Детали

Новые тарифы планируют установить с 1 января 2022 года.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метро, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн.

В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты “Муниципальная карта “Карточка киевлянина” стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн — в случае покупки 1-9 поездок.

Оставили возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн до 14,50 грн в зависимости от типа проездного.

Кроме того, оставили в обороте проездные билеты, которые используют с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

“Сейчас киевляне имеют возможность купить заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам”, — отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Источник: УНН
Теги: Киев, общественный транспорт, Украина, КГГА
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