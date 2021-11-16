Не наличными: у Президента объяснили, кто и как получит тысячу за вакцинацию

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Тысячу гривен за прохождение вакцинации получат все украинцы, которые прошли полный курс прививок любой доступной в Украине вакциной. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, пишет УНН.

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"Вижу, что требуется некоторое разъяснение вчерашнего известия о тысяче гривен привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае ”Джонсон&Джонсон" или двумя - во всех остальных. До 19 декабря и после", - написал Никифоров.

Детали

Со слов пресс-секретаря, механизм выделения упомянутых денег еще прорабатывается, но уже сейчас можно сказать, что "это не наличные на руки".

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"Это будет определенный купон или сертификат, или депозит - называйте как хотите - на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт", - написал он.

Никифоров добавил, что процесс получения денег теми, у кого есть приложение “Дия”, и теми, у кого его нет, будет отличаться.

Контекст

Накануне Президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заявил, что с 19 декабря через приложение “Дия”, каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тысячу гривен.

Добавим, что ранее сегодня в сети появилась информация о том, что тысячу смогут получить только украинцы, которые с декабря получили две дозы вакцины от COVID-19.