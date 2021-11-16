СБУ объявила подозрение лидеру "активакцинаторов" Остапу Стахиву

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Служба безопасности Украины заявила, что блокировала антиукраинскую сеть, члены которой под лозунгами “антивакцинации” призывали к захвату власти. Лидеру так называемых "антивакцинаторов" Остапу Стахиву объявили о подозрении, сообщил УНН источник в правоохранительных органах.

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“СБУ блокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими“ лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Так, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы”, — говорится в сообщении СБУ.

Детали

Отмечается, что в результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

"Лидеру так называемых “антивакцинаторов” и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", - указали в СБУ.

“В распоряжении СБУ имеются неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с “собственной милицией” и “экономикой”, — отметили в СБУ.

Во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ. Продолжаются следственные действия.

Напомним

В Киевской области нейтрализовали антиукраинскую деятельность “активистов”, которые проводили митинги и призывали к захвату государственной власти в Украине.