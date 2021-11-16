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СБУ объявила подозрение лидеру "активакцинаторов" Остапу Стахиву

СБУ объявила подозрение лидеру "активакцинаторов" Остапу Стахиву

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Служба безопасности Украины заявила, что блокировала антиукраинскую сеть, члены которой под лозунгами “антивакцинации” призывали к захвату власти. Лидеру так называемых "антивакцинаторов" Остапу Стахиву объявили о подозрении, сообщил УНН источник в правоохранительных органах.

Цитата:

“СБУ блокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими“ лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Так, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы”, — говорится в сообщении СБУ.

Детали

Отмечается, что в результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

"Лидеру так называемых “антивакцинаторов” и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", - указали в СБУ.

“В распоряжении СБУ имеются неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с “собственной милицией” и “экономикой”, — отметили в СБУ.

Во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ. Продолжаются следственные действия.

Напомним

В Киевской области нейтрализовали антиукраинскую деятельность “активистов”, которые проводили митинги и призывали к захвату государственной власти в Украине.

Источник: УНН
Теги: СБУ
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