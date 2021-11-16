Мэр Бердянска Баранов подал в отставку

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Городской голова Бердянска Валерий Баранов подал в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Бердянскую городскую раду.

Сообщается, что заявление об отставке Баранов зачитал в начале заседания “День депутата”. Он отметил, что после выборов он понимал, что будет очень сложно работать без большинства в городском совете, и надеялся на то, что постепенно удастся всех объединить для того, чтобы развивать город.

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"... на этот раз дружеской работы не получилось, к сожалению. Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в этой обстановке? Я вижу два варианта: Первый - продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться. И второй варианты - подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но уже без моего участия. Поэтому с учетом сложившейся тупиковой ситуации моим возрастом и личными мотивами я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде", - сказал Баранов.

Детали

Отмечается, что после заявления Баранов вышел из сессионного зала.

Добавим

Баранов был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За майбутнє" в 2020 году.

Дополнение

Владимира Буряка отправили в отставку с должности городского головы Запорожья. Исполнять обязанности мэра в дальнейшем будет секретарь Запорожского городского совета, представитель партии "Слуга народа" Анатолий Куртев.