Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,34 0,2264  EUR: 30,15 0,2461 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5865

Мэр Бердянска Баранов подал в отставку

Мэр Бердянска Баранов подал в отставку

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Городской голова Бердянска Валерий Баранов подал в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Бердянскую городскую раду.

Сообщается, что заявление об отставке Баранов зачитал в начале заседания “День депутата”. Он отметил, что после выборов он понимал, что будет очень сложно работать без большинства в городском совете, и надеялся на то, что постепенно удастся всех объединить для того, чтобы развивать город.

Цитата
"... на этот раз дружеской работы не получилось, к сожалению. Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в этой обстановке? Я вижу два варианта: Первый - продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться. И второй варианты - подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но уже без моего участия. Поэтому с учетом сложившейся тупиковой ситуации моим возрастом и личными мотивами я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде", - сказал Баранов.

Детали

Отмечается, что после заявления Баранов вышел из сессионного зала.

Добавим

Баранов был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За майбутнє" в 2020 году.

Дополнение

Владимира Буряка отправили в отставку с должности городского головы Запорожья. Исполнять обязанности мэра в дальнейшем будет секретарь Запорожского городского совета, представитель партии "Слуга народа" Анатолий Куртев.

Источник: УНН
Теги: отставка, Бердянск, мэр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.