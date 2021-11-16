Врач объяснил в чем заключается феномен хронического коронавируса-маски снимать не ко времени

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Врач Виталий Евтушенко в комментарии журналистам УНН объяснил, что такое хронический коронавирус и каковы его особенности. Лонг-COVID-19 — это состояние, при котором организм человека, который уже перенес инфекцию, хоть и продолжает вырабатывать антитела к болезни, однако не обеспечивает надежной защиты от коронавирус.

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“Лонг-ковид или хронический ковид — этот феномен пока изучается. У коронавируса есть два варианта, почему он может затянуться. Это может быть либо неадекватная реакция иммунной системы, которая долго не приходит в норму или слабый иммунитет человека, и болезнь или вирус долгое время прогрессирует. И тот и тот вариант может быть, и оба они могут обеспечивать более длительную симптоматику”, — пояснил врач.

В то же время по словам Виталия Евтушенко, каждый случай хронического коронавируса должен рассматриваться отдельно.

“В каждом случае надо разбираться отдельно. Сейчас мы не можем утверждать, что какая-то группа людей будет иметь удлиненное течение. Добавлю, что по — особенному хронический ковид не лечится”, — добавил он.

Главное, по мнению Виталия Евтушенко — это пользование средствами индивидуальной защиты.

“Мы пока не можем снять маски, потому что все болеют. И даже если мы будем хорошо прививаться — все равно будут люди, которым противопоказаны прививки, или какая-то ситуация, что на них прививка не повлияла чтобы достаточно защитить. Поэтому 100% мы пока не можем снимать маски и забывать о средствах индивидуальной защиты. Это еще не ко времени”, — подрезюмировал врач.

Добавим

Ученые рассказали, чем опасен штамм коронавируса “Дельта плюс” и в очередной раз подчеркнули важность пользования средствами индивидуальной защиты.