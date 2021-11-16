ООС: днем боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный
КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, четыре из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Новоташковского враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Неподалеку Травневого противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новознановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону населенного пункта Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
По данным пресс-центра ООС, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Чтобы прекратить обстрелы, украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним
На протяжении прошлых суток, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.