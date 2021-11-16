ООС: днем боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, четыре из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Новоташковского враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Неподалеку Травневого противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новознановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

По данным пресс-центра ООС, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Чтобы прекратить обстрелы, украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним

На протяжении прошлых суток, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.