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Суд арестовал водителя, насмерть сбившего Луцкого епископа

Суд арестовал водителя, насмерть сбившего Луцкого епископа

КИЕВ. 16 ноября. УНН .Луцкий горрайонный суд отправил под стражу 23-летнего водителя, которого подозревают в сбивании насмерть священника Олега Ведмеденко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Волынской области.

Цитата

“Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому меру пресечения — 60 суток содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В Луцке пьяный водитель насмерть сбил священника Олега Ведмеденко. 23-летнему мужчине сообщено о подозрении.

Добавим

Епископ Олег Ведмеденко — основатель и постоянный ведущий Библейской школы, украинский богослов, священнослужитель, проповедник и миссионер.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Луцк и Волынь
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