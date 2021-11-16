Новости: Криминал и ЧП
16 ноября 2021, 17:42 • Анна Мурашко • 5700
Суд арестовал водителя, насмерть сбившего Луцкого епископа
КИЕВ. 16 ноября. УНН .Луцкий горрайонный суд отправил под стражу 23-летнего водителя, которого подозревают в сбивании насмерть священника Олега Ведмеденко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Волынской области.
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“Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому меру пресечения — 60 суток содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
Дополнение
В Луцке пьяный водитель насмерть сбил священника Олега Ведмеденко. 23-летнему мужчине сообщено о подозрении.
Добавим
Епископ Олег Ведмеденко — основатель и постоянный ведущий Библейской школы, украинский богослов, священнослужитель, проповедник и миссионер.
Источник: УНН
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