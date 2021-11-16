МОН просит местные власти возобновить очное обучение в школах

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министерство образования и науки Украины обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

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"Сегодня, 16 ноября 2021 года, МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах", - говорится в сообщении.

Детали

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что получает информацию о готовности школ Украины вернуть детей за парты.

"Сейчас это крайне важно, ведь образовательный процесс в привычном формате нужен и ученикам, и учителям. Социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только на очном формате", - сказал Шкарлет.

Кроме того, Шарлет обратился к учредителям и руководителям учреждений общего среднего образования с тем, чтобы те не создавали новых преград.

"Министр также сообщил и о состоянии вакцинации от COVID-19 среди работников УОСО. Полный цикл прививки получили более 533 тыс. работников, или более 82% от их общего количества. По крайней мере одной дозой вакцины привито 95,6% работников школ", - говорится в сообщении.

В МОН напомнили, что третий этап сертификации учителей 2021 продлен до 26 ноября.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что учебные заведения должны перейти на очную форму работы после отстранения непривитых сотрудников.

Добавим

8 ноября, вступил в силу приказ Минздрава, норма которого не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и научных работников. Работники, не получившие прививки, отстраняются без сохранения зарплаты и без начисления стажа за эти дни.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: