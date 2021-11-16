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Степанов: вакцинация не может быть через унижение

Степанов: вакцинация не может быть через унижение

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бывший министр здравоохранения Максим Степанов считает, что вакцинация не должна происходить через унижения. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

“Не может быть вакцинация через унижение. Просто не может быть. Это точно не про медицину. Вакцинация нужна для того, чтобы защитить человека, чтобы он не заболел, или если заболеет — не было тяжелое течение болезни”, — заявил Степанов.

Детали

В частности, Степанов заявил, что тысяча Зеленского, которую обещают выплатить за полный курс вакцинации — это точно не стимулирование граждан идти вакцинироваться.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже почти 8,9 миллиона человек. При этом в целом сделали более 21 миллиона прививок, за последние сутки из которых — 268 тысяч, большинство сделано второй дозой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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