Степанов: вакцинация не может быть через унижение

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бывший министр здравоохранения Максим Степанов считает, что вакцинация не должна происходить через унижения. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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“Не может быть вакцинация через унижение. Просто не может быть. Это точно не про медицину. Вакцинация нужна для того, чтобы защитить человека, чтобы он не заболел, или если заболеет — не было тяжелое течение болезни”, — заявил Степанов.

Детали

В частности, Степанов заявил, что тысяча Зеленского, которую обещают выплатить за полный курс вакцинации — это точно не стимулирование граждан идти вакцинироваться.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже почти 8,9 миллиона человек. При этом в целом сделали более 21 миллиона прививок, за последние сутки из которых — 268 тысяч, большинство сделано второй дозой.