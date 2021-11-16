В Италии арестовали 100 участников международного мафиозного синдиката

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Итальянская полиция во вторник арестовала более 100 человек подозреваемых в связи с мафией в трех регионах: Калабрии, Тоскане и Ломбардии. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство ANSA.

Детали

Полиция арестовала членов клана Моле, одной из старейших и влиятельнейших семей самой богатой и могущественной мафии Италии. Аресты были совершены на основании ордеров прокуратуры Милана, Флоренции и Реджо-ди-Калабрия.

Арестованным было предъявлено обвинение в объединении мафии, вымогательстве, незаконном хранении оружия, незаконном обороте наркотиков, производстве и продаже наркотиков, расточительстве, мошенническом банкротстве, налоговом мошенничестве и коррупции.

Среди тех, кто находится под следствием в рамках расследования в Ломбардии, есть бывший мэр Ломаццо и бывший городской советник по подозрению в помощи клану Моле.

Дополнения

Европейское правоохранительное агентство Европол определило клан Моле, как одну из "самых опасных" организованных преступных группировок на глобальном уровне из-за ее "огромной финансовой силы" и "огромной коррупционной силы" с присутствием в Германии и Испании.

За последние несколько лет по всей северной Италии, был арестован ряд предприятий, связанных с кланом, а в отношении регионального советника Ломбардии было проведено расследование за покупку голосов избирателей.

В начале этого месяца этот суд вынес первые приговоры калабрийским мафиози и их клиентам.