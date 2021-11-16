Последствия штурма на границе Польши и Беларуси: за сутки ранены семь польских полицейских

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Семеро польских полицейских получили ранения в результате столкновений с нелегальными мигрантами на границе Польши и Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Польши.

Детали

“Сегодня во время нападений пострадало семеро полицейских. Среди них: полицейский, которого ударили камнем по голове, после чего его доставили в больницу; женщина-полицейская с травмой головы, ее тоже госпитализировали; пять полицейских с травмами рук и ног”, — говорится в сообщении.

Травмы сотрудники польской полиции получили от предметов, которые бросали в них мигранты. В основном это были камни.

Чтобы остановить штурм, польским офицерам пришлось применить слезоточивый газ.

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток прорыва.