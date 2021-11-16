Степанов: человеку, который советует вакцинацию на железнодорожных вокзалах, надо сжечь свой медицинский диплом

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что человеку, который советует вакцинацию на вокзалах надо сжечь свой медицинский диплом. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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“Человек, который советует вакцинировать на железнодорожных вокзалах и говорит, что у меня есть медицинский диплом, он должен просто его сжечь”, — заявил Степанов.

Детали

В Частности, он отметил, что в Украине нужно большое количество вакцинальных центров.

“Я за то, чтобы у нас было большое количество вакцинальных центров, которые построены так, как это нужно. Они могут быть расположены условно говоря в торгово-развлекательных центрах, но там точно не может быть очередей, толп. Человек пришел, вакцинировался и пошел домой, а не вакцинировался, сел в поезд и куда-то поехал”, — отметил Степанов.

Дополнение

Ранее в комментарии УНН эпидемиолог, профессор Наталья Виноград рассказала, что медицинские аспекты вакцинации от коронавируса на вокзалах делают такую практику недопустимой.

“Даже не о чем говорить, что это недопустимо, учитывая медицинские, я не беру другие аспекты, но учитывая медицинские — это недопустимо”, — заявила эпидемиолог, комментируя открытие пунктов вакцинации на вокзалах, в которых люди могут получить прививку перед тем, как сесть на поезд.

Она подчеркивала, что перед вакцинацией важно пройти предварительный осмотр у врача, а после прививки за пациентом следует наблюдать.

Также главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец “дежурные по стране” ранее сказала: “мы открыли пункты вакцинации в „красных“ зонах на вокзале. Какой эпидемиолог может это выдержать? В красной зоне, когда мы все уже приближаемся к красной зоне. То есть сейчас мы в такой ситуации глобального роста”.

Она пояснила, что все мероприятия в очаге интенсивной передачи инфекции должны быть направлены на разъединение людей, а не на скопление.