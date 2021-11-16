Монастырский возглавил спортивное общество "Динамо"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня состоялась Всеукраинская конференция Физкультурно-спортивного общества “Динамо” Украины", во время которой был избран новый председатель. Им стал Денис Монастырский, сообщили в пресс-службе МВД.

Детали

Министр внутренних дел новоизбранный председатель ФСО “Динамо Украины” Денис Монастырский сказал, что “Динамо” — это площадка для разных поколений и задачи МВД приумножить достижения спортсменов общества.

“Я рад видеть здесь не только правоохранителей из системы МВД. Я хочу сформировать позицию, когда общество „Динамо“ — объединяет разные структуры нашего государства. Я рад, что присутствуют представители разных политических сил, ведь вопрос развития спорта — это вопрос общегосударственный. Уже скоро мы будем отмечать 100-летие общества. И наша задача приумножить, защитить, улучшить то, что есть сейчас. Централизация спорта — это залог создания тех побед, которые мы потом празднуем всей страной. Достижения „Динамо“ — это достижения тысячи людей-спортсменов, тренеров, участников. Это то, что объединяет людей из разных сфер. Спасибо за доверие, работаем вместе”, — сказал Денис Монастырский.

Во время конференции был избран новый состав президиума общества, в который вошли заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ректор Национальной академии Службы безопасности Украины Андрей Черняк.

Первый заместитель председателя ФСО “Динамо” Украины Виктор Корж отчитался о ходе выполнения уставных задач ФСО “Динамо” Украины за период с декабря 2019 по ноябрь 2021 года и поделился планами на будущее.

“Я благодарен за сотрудничество по развитию спорта руководству МВД, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Мы готовимся к 24 зимним Олимпийским играм, которые состоятся в следующем году. Спортсмены из 95 стран мира соберутся в Пекине. Кандидатами на участие в этих играх есть 80 украинских спортсменов, мы убеждены, что 12 динамовцев будут выступать в трех видах спорта”, — отметил Виктор Корж.

Министр внутренних дел Денис Монастырский наградил победителей и призеров комплексных соревнований по неолимпийским видам спорта по программе “Динамиада 2021” среди сборных команд территориальных организаций Общества и сборных команд учреждений высшего образования, относящихся к сфере управления МВД.