Количество госпитализаций с COVID-19 в Одессе - снизилось

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В больницах Одесской области наблюдается увеличение числа свободных коронавирусных коек. Как сообщил первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков на 16 ноября в опорных больницах региона занято 62% коронавирусных мест.

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“Больше людей выписываются и переходят на амбулаторный этап лечения. Это самый низкий показатель за две недели”, — сказал Борис Волошенков.

В регионе насчитывается 3511 коронавирусных коек. На 16 ноября на стационарном лечении находятся 2 177 пациентов с COVID-19. Две недели назад эта цифра составляла 2 717.