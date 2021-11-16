Компьютерная игра Battlefield удалит "непреднамеренную" отсылку на войну России с Украиной

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Один из скинов в новой компьютерной игре Battlefield 2042 будет переименован в следующем обновлении игры, после того, как пользователи отметили, что он имеет много общего с группой российских солдат, участвовавших в агрессии России против Украины в 2014 году. Об этом в частности сообщает портал Kotaku, специализирующийся на компьютерных играх, пишет УНН.

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Сообщается, что у одного из персонажей игры, Петра "Бориса" Гусковского, уроженца России, есть скин, который можно разблокировать, под названием «Little Green Man» в переводе с английского «маленький зеленый человечек».

Портал отмечает, что это могло быть просто шуткой, поскольку скин имеет зеленый камуфляж, а Борис – "очень крупный мальчик".

Однако из-за имени и национальности Бориса, в таком названии пользователи заметили отсылку к незаконной окупации Крыма Россией в 2014 году.

Позже на официальному аккаунте игры Battlefield в Twitter появилось сообщение, что хотя сам скин останется, он будет переименован.

"Сегодня вы помогли сообщить нам о названии, которое мы используем для скина в ярусах мастерства Бориса. Оно непреднамеренно отсылает к реальной проблеме и не отражает ценности нашей команды. Мы изменим название в ближайшем обновлении и благодарны за то, что на него обратили наше внимание", - заявили в ответ на сообщения пользователей соцсети.

Что было ранее

Как писал УНН, в России создали компьютерную игру "Освободительная война в Новороссии".