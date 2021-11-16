Шмигаль заявил, что корабли с углем прибудут в Украину в ноябре-декабре

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Семь кораблей с углем должны прибыть в Украину до конца этого месяца или в начале следующего. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Шмигаль сообщил, что угольные станции также работают. Сейчас идет режим экономии угля, который есть на складах.

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"Мы ожидаем подхода тех 7 кораблей, которые везут уголь в Украину. Мы ожидаем, что до конца этого месяца, в начале следующего месяца, уголь в Украине уже будет", - рассказал Шмигаль.

Детали

Он отметил, что Украина выйдет на стандартные параметры, а сейчас достаточно той мощности, которой обладает Украина.

"У нас базу обеспечивает атомная генерация, работающая в большей мощности, чем в прошлые осенне-зимние периоды. У нас есть гидрогенерация, солнечная энергия дает еще свою частицу. В Киевском узле работают ТЭС на газу", - сказал Шмигаль.

Дополнение

Ранее появилась информация, что в Украине на складах - на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо: всего есть 447,9 тыс. тонн угля и что 62 энергоблока на ТЭС - не работают вообще. 25 из них - из-за отсутствия топлива. На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков, 4 энергоблока - на ремонте.

А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.