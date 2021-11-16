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Шмигаль заявил, что корабли с углем прибудут в Украину в ноябре-декабре

Шмигаль заявил, что корабли с углем прибудут в Украину в ноябре-декабре

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Семь кораблей с углем должны прибыть в Украину до конца этого месяца или в начале следующего. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Шмигаль сообщил, что угольные станции также работают. Сейчас идет режим экономии угля, который есть на складах.

Цитата

"Мы ожидаем подхода тех 7 кораблей, которые везут уголь в Украину. Мы ожидаем, что до конца этого месяца, в начале следующего месяца, уголь в Украине уже будет", - рассказал Шмигаль.

Детали

Он отметил, что Украина выйдет на стандартные параметры, а сейчас достаточно той мощности, которой обладает Украина.

"У нас базу обеспечивает атомная генерация, работающая в большей мощности, чем в прошлые осенне-зимние периоды. У нас есть гидрогенерация, солнечная энергия дает еще свою частицу. В Киевском узле работают ТЭС на газу", - сказал Шмигаль.

Дополнение

Ранее появилась информация, что в Украине на складах - на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо: всего есть 447,9 тыс. тонн угля и что 62 энергоблока на ТЭС - не работают вообще. 25 из них - из-за отсутствия топлива. На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков, 4 энергоблока - на ремонте.

А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Источник: УНН
Теги: уголь, Украина, Денис Шмыгаль
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