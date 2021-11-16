КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве патрульного полицейского. Им оказался работник патрульной полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Луганской области.

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“Под процессуальным руководством прокуратуры следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали лицо, подозреваемое в совершении преступления”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что поскольку к убийству причастен сотрудник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Также отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве, начато по факту умышленного убийства.

Что было раньше

16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.