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Прививочный пункт от COVID-19 открылся в знаменитой одесской "кирхе"

Прививочный пункт от COVID-19 открылся в знаменитой одесской "кирхе"

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. На территории церкви Святого Павла — лютеранского собора Одессы — открылся пункт, где можно привиться от коронавируса. Пункт находится в пасторском доме.

Новая вакцинальная точка будет работать по будням (кроме среды) с 9.00 до 18.00. Можно приходить без записи.

Напомним, что на днях центры вакцинации открылись в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. Кроме того, теперь прививку от COVID-19 в Одессе можно сделать в специальном вакцинальном трамвае.

Для этого выделен один из новых трамваев одесской сборки — “Одиссей”, который стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции.

Источник: УНН
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