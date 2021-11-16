В столице Уганды Кампале прогремели 2 взрыва: 3 человека погибли

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во вторник в столице Уганды Кампале прогремели два взрыва, в результате чего полиция назвала это скоординированным нападением экстремистов, выступающих против правительства, погибли по меньшей мере трое гражданских людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По словам полиции, в результате взрывов также погибли трое террористов-смертников. Взрывы вызвали хаос в Кампале, когда испуганные жители бежали из центра города.

Двойные взрывы произошли через три минуты. Оба были совершены злоумышленниками со взрывчаткой.

По словам правоохранителей и очевидцев, один взрыв произошел возле отделения полиции, а второй - на улице у здания парламента.

По меньшей мере 33 человека находятся на лечении в главной государственной больнице города.

Посольство США осудило взрывы "решительно", выразив соболезнования семьям погибших.

"Поддержка Соединенными Штатами народа Уганды является непоколебимой, поскольку мы работаем над нашей общей целью — безопасной, демократической и процветающей Угандой", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Еще до этих нападений, правительство Великобритании обновило свои рекомендации по путешествиям в Уганду, сказав, что экстремисты "предположительно, попытаются совершить нападения" в этой восточноафриканской стране.

Ответственность за нападение на ресторан взяли на себя Объединенные демократические силы, филиал группировки "Исламское государство" в Центральной Африке.

Дополнение

Объединенные демократические силы долгое время выступали против правления президента Йовери Мусевени, союзника США по безопасности, который был первым африканским лидером, который развернул миротворцев в Сомали для защиты федерального правительства от экстремистской группировки "Аш-Шабаб". В ответ на ввод войск Уганды в Сомали, группировка совершила нападения в 2010 году, в результате которых погибли по меньшей мере 70 человек, которые собрались в общественных местах в Кампале, чтобы посмотреть футбольный матч чемпионата мира.

Сообщения об альянсе между Объединенными демократическими силами и группировкой "Исламское государство" впервые появились в 2019 году.

В Уганде проживают христиане, а мусульмане составляют около 14% от 44 миллионов населения страны.