В Украине на укрепление госграницы потратят еще более 20 млн грн

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет министров Украины выделил еще 21 млн грн для укрепления государственной границы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой Правительственный портал.

Цитата

"Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 15 ноября", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюще-режущей ленты типа “Егоза” с целью обеспечения охраны государственной границы Украины.

“Суверенитет и территориальная целостность нашего государства, безопасность граждан - главнейшие задачи правительства. Поэтому чрезвычайно важным является своевременное осуществление мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы, создание необходимых условий для выявления и прекращения незаконного его пересечения”, - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что планируется выделение средств из Государственного бюджета 2022 года на строительство государственной границы Украины, на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Монастырский заявлял, что Украина должна в следующем году построить границу с Беларусью и Россией.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.