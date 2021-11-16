К Саакашвили не пустили медицинских экспертов - омбудсмен

КИЕВ. 16 ноября. УНН. До заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не пустили медицинских экспертов центра "Эмпати", которые по ходатайству защитников провели экспертизу состояния его здоровья, лечения и последующей реабилитации в случае прекращения голодування. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Встретилась с медицинскими экспертами центра "Эмпати", которыми, по ходатайству адвокатов гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеила Саакашвили проведено экспертизу состояния его здоровья, лечения и последующей реабилитации в случае прекращения голодовки. Эксперты сообщили, что они не были допущены к Михеилу, поэтому во время экспертизы использовано медицинскую документацию, результаты анализов и его письменные показания", - написала Денисова.

Детали

По ее словам, сейчас подготовлено заключение экспертизы о соответствии лечения, которое предоставляется Михеилу Саакашвили в больнице тюрьмы № 18, состояния его здоровья.

Также она сообщила, что проанализированы записи врачей в медицинской документации в соответствии с требованиями Стамбульского протокола и даны рекомендации для дальнейшей пищевой терапии в случае прекращения голодовки.

"Эти документы в ближайшее время будут переданы в ЕСПЧ для использования в ходе рассмотрения дела "Саакашвили против Грузии".Также эксперты дадут их мне для изучения и реагирования", - сообщила Денисова.

Дополнение

Денисова во вторник сообщила, что в Грузии ей не разрешили посетить заключенного экс-президента этой страны Михеила Саакашвили.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодает уже более 47 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Накануне Денисова со ссылкой на врачей сообщила, что у Саакашвили "началась кровавая рвота".