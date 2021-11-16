В Крыму оккупанты незаконно лишили свободы более ста человек – правозащитники

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На конец октября этого года в оккупированном Крыму 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного или религиозного уголовного преследования. Об этом говорится в мониторинговом осмотре ситуации с правами человека, подготовленном Крымской правозащитной группой, передает УНН.

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“По состоянию на конец октября 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Еще 4 человек предположительно лишены свободы по политическим мотивам”, — говориться в в мониторинговом осмотре.

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Сообщается, что еще 9 человек находятся под домашним арестом.

Дополнение

В июне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и в Российской Федерации в заключении находятся 405 украинцев, среди которых 30 женщин и 44 военнослужащих.