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В Крыму оккупанты незаконно лишили свободы более ста человек – правозащитники

В Крыму оккупанты незаконно лишили свободы более ста человек – правозащитники

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На конец октября этого года в оккупированном Крыму 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного или религиозного уголовного преследования. Об этом говорится в мониторинговом осмотре ситуации с правами человека, подготовленном Крымской правозащитной группой, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на конец октября 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Еще 4 человек предположительно лишены свободы по политическим мотивам”, — говориться в в мониторинговом осмотре.

Детали

Сообщается, что еще 9 человек находятся под домашним арестом.

Дополнение

В июне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и в Российской Федерации в заключении находятся 405 украинцев, среди которых 30 женщин и 44 военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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