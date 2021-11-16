Боррель и глава МИД Беларуси провели разговор: детали

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем ситуацию на границе Беларуси с Евросоюзом, пишет УНН.

Детали

В ходе телефонного разговора Макей заявил о “нацеленности Минска” на совместный поиск путей урегулирования миграционного кризиса. Министр также сообщил об ужесточении миграционного режима в Беларуси.

Владимир Макей заявил, что Минск якобы “прилагает серьезные усилия” для обеспечения мигрантов гуманитарной помощью. Напомним, ранее сегодня, 16 ноября, белорусские власти объявили об организации логистического центра для мигрантов.

“При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом”, — говорится в сообщении белорусского МИД.

Стороны договорились о продолжении контактов.

Ранее

Брюссель ранее объявил о намерении расширить санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Источники Reuters утверждали, что ограничения могут ввести против 30 физических и юридических лиц. Агентство Bloomberg сообщало, что новый пакет санкций может затронуть авиакомпании “Аэрофлот” и Turkish Airlines.