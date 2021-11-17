В Совет бизнес-омбудсмена в этом году поступило больше жалоб, чем в прошлом году: политолог объяснил причины

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Совет бизнес-омбудсмена за три квартала этого года поступило на 45% больше жалоб от бизнеса по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий, сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета.

По мнению политолога Виктора Бобыренко, количество жалоб растет из-за подавления бизнеса, нападки на него и из-за сведения счетов между самими бизнесменами.

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“Количество жалоб растет, потому что есть два субъективных фактора: действительно, бизнес начали подавлять и на бизнес начали нападать. Потому что власть внутри себя зацементировалась. В том числе это очень часто бывает в регионах: не обязательно крупный бизнес, запертый на центральные органы власти на местах это могут быть нападки на малый, средний и местный бизнес, который и жалуется. И еще один фактор — это сведение счетов между самими бизнесменами. Это все свидетельствует об ухудшении бизнес-климата в Украине”, — считает политолог.

Бобыренко подчеркнул — такое увеличение жалоб свидетельствует об ухудшении бизнес-климата в Украине.

“Это прямой маркер. Чем больше обращений к бизнес-омбудсмену — тем хуже бизнес-климат. Этот маркер свидетельствует лишь об одном, что бизнес-климат в Украине не нормальный”, — считает эксперт.

В то же время изменить эту ситуацию в состоянии общественная организация, которая бы занималась вопросами защиты интересов отечественных инвесторов и бизнесменов.

“Если это будет общественная инициатива, которая будет самофинансироваться тем же бизнесом, или финансироваться за те же грантовые деньги, то может быть результат. Она должна сигнализировать и рассматривать нарушения прав отечественного инвестора, по типу инвест-няни, но для украинского бизнеса”, — пояснил свою мысль Бобыренко.

Добавим

Политический эксперт Владимир Цибулько считает, что нужно создать Бизнес-палату Украины, которая и будет целенаправленно защищать интересы отечественного бизнеса и украинских инвесторов на уровне государства.