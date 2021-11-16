Суд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу “Северный поток 2”. Об этом DUH, сообщила в Twitter, передает УНН.

Детали

Активисты пообещали использовать все юридические средства, чтобы остановить проект.

DUH неоднократно пыталась добиться через суд остановки “Северного потока-2”. На сайте организации есть отдельный раздел с петицией против газопровода.

В апреле Deutsche Umwelthilfe потребовала от суда Гамбурга отменить решение регулятора с разрешением на строительство “Северного потока-2” в водах Германии.

Контекст

Природоохранная организация считает, что прокладка труб несет угрозу для морской флоры и фауны. Также в организации считают, что Германии “не нужен мегапровод, производящий 100 млн т CO2 в год”. Там отметили, что трубопровод является крупнейшим проектом по ископаемому топливу в Европе, и в этом случае “несоответствие климатическим целям очевидно”. “В нашем судебном иске мы хотим обеспечить сохранение запрета на строительство газопровода в водах Германии”, — заявил федеральный управляющий директор DUH Саша Мюллер-Краеннер.

Nach intensiven Verhandlungen weist das OVG Greifswald unsere Klage gegen #NordStream2 ab. Wir werden nun alle rechtlichen Mittel prüfen, um den klimapolitischen Blindflug zu stoppen! pic.twitter.com/pld4bonAN0 — Deutsche Umwelthilfe (@Umwelthilfe) November 16, 2021

Иск в суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию “Северного потока 2” был подан летом 2021 года. DUH оспаривала решение Управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило заявку экологов.

DUH не единственная экологическая организация, которая ведет борьбу против газопровода. Например, с требованием запретить или приостановить строительство выступила в мае 2021 года негосударственная организация Союз охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland, NABU). Свой иск они аргументировали тем, что газопровод напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря на площади размером более 16 футбольных полей. Из-за этого обращения экологов разрешение на строительство газопровода было приостановлено, изначально — до конца мая. Однако уже 17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжение работ.

Грайфсвальд является конечной точкой газопровода “Северный поток-2”. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год и проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Изначально трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, однако процесс затормозился из-за санкций со стороны США. Вашингтон расценивает “Северный поток-2” как угрозу энергетической безопасности Европы. При этом Германия выступала против американских санкций, считая политику США вмешательством во внутренние дела страны.

В октябре 2021 года укладка газопровода была закончена. 16 ноября Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии временно приостановило процесс сертификации “Северного потока-2”. “Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии”, — сообщил регулятор.

После этого сообщения биржевые цены на газ в Европе выросли за день на 17%, превысив отметку 1100 долларов за тысячу кубометров.