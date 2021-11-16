НАТО готово реагировать на изменения ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный секретарь НТО Йенс Столтенберг заверил министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в поддержке стран Альянса в случае обострения ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство национальной обороны Литовской Республики.

Сообщается, что на встрече во вторник Арвидас Анушаускас и Йенс Столтенберг обменялись мнениями и информацией о гибридной атаке в Беларуси и кризисе нелегальной миграции, политических решениях Литвы и необходимости для стран ЕС увеличить расходы на оборону.

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"Во время встречи с Анушаускасом генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность солидарности между странами НАТО и заверил, что альянс будет сохранять бдительность и реагировать на меняющиеся обстоятельства на границе Беларуси и НАТО", - говориться в сообщении.

Детали

По словам Анушаускаса, в этой ситуации особенно важны солидарность и единое отношение союзников по НАТО.

Во время встречи с Столтенбергом министр также подчеркнул важность поддержки Украины.

"Давление России на Украину не может оставаться без ответа. Мы видим связь между кризисами в Беларуси и Украине. Нам необходимо взглянуть на роль России в Беларуси в более широкой долгосрочной перспективе. В военном отношении Беларусь уже является неотъемлемой частью России", - сказал Анушаускас.

Дополнение

Семеро польских полицейских получили ранения в результате столкновений с нелегальными мигрантами на границе Польши и Беларуси.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток прорыва.