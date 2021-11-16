Пользователи сообщили о крупном сбое в работе Google и Spotify

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пользователи Google и Spotify сообщили о больших сбоях в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает УНН.

Детали

Чаще всего пользователи столкнулись с проблемами при использовании сайта Google (74%), отмечает портал, у 14% возникли трудности при попытке использования поисковой системы, а 12% не смогли зайти в Google-аккаунт.

Как сообщает Downdetector, сообщения о проблемах стали поступать после 20:17, на пике о сложностях сообщили 3 157 пользователей из США. Кроме них с неполадками столкнулись также жители России, Канады, Великобритании, Швеции и Германии.

Кроме того, о проблемах с доступом сообщили пользователи музыкального сервиса Spotify. По данным Downdetector, 45% отметили сложности с использованием программы сервиса, у 41% возникли проблемы при использовании сайта, а 14% отметили сложности при воспроизведении потокового аудио. По данным портала, сообщения об ошибках начали поступать после 20:14, на проблемы пожаловались пользователи из России, США, Великобритании, Японии, Германии и Италии. На пике о проблемах порталу сообщили более 53,9 тыс. жителей США.

Добавим

3 ноября в работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. О неполадках в работе соцсети сообщили пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран.