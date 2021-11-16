Ирина Верещук рассказала о перспективах улучшения жилищных условий для переселенцев

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вицепремьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о важности предоставления собственного жилья внутренне перемещенным лицам, сообщает УНН.

Она напомнила, что собственное жилье имеют только 12% ВПО. Другие — либо арендуют жилье, либо живут у родственников, добавила Верещук.

Цитата

“Вступая в новую должность, я получила от президента (Владимир Зеленский, — ред.) и премьер-министр Денис Шмыгаль, — ред.) исчерпывающие указания: сделать все от нас зависящее, чтобы 2022 стал годом строительства, покупки и в целом — улучшение жилищных условий ВПО”, — заявила она в эфире одного из телеканалов.

Также Верещук рассказала, каким образом государство может предоставить жилье ВПО.

“У нас есть международные программы, есть деньги в госбюджете. В некоторых случаях жилье строят местные власти. Также, возможно, в скором времени ВПЛ смогут покупать жилье у застройщиков под гарантии государства.

И, если у нас получится, то в 2022 году мы получим положительный импульс по обеспечению жильем наших ВПО”, — добавила министр.

Напомним, семнадцать семей из числа внутренне перемещенных лиц уже получили собственное жилье в Краматорске.