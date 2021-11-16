Израильские силы убили молодого палестинца на Западном берегу

КИЕВ. 16 ноября. УНН. 26-летний палестинец, во вторник, был застрелен израильтянами на оккупированном Западном берегу Иордана. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что 26-летний Саддам Хусейн Бени Оде был застрелен израильскими солдатами у входа в Таммун, город вблизи города Наблус на севере страны.

Израильские военные заявили, что войска попали под обстрел во время ареста двух человек в этом районе, и что военные стреляли в проезжавший мимо автомобиль после того, как в них было брошено взрывное устройство.

Сотни людей посетили похороны Оде, подняв флаги боевиков "Исламского джихада" и "Хамаса" во время марша, неся его тело на носилках перед погребением.

Добавим

Израильские военные часто проводят рейды арестов на Западном берегу, даже в районах, находящихся под контролем Палестинской автономии, международно признанной организации, которая имеет ограниченную автономию в некоторых частях этого района.

Палестинцы часто бросают камни или бомбы, или стреляют в израильские патрули.

В последние месяцы на Западном берегу насилие возросло. На прошлой неделе 13-летний палестинский мальчик был убит израильским огнем во время столкновений с палестинцами, которые бросали камни. Также был ряд нападений израильских поселенцев на палестинцев.

Почти 500 тысяч еврейских поселенцев живут в более чем 130 поселениях, разбросанных по Западному берегу. Палестинцы рассматривают поселение, как главное препятствие для создания палестинского государства наряду с Израилем, шаг, который до сих пор рассматривается на международном уровне, как единственный путь к разрешению конфликта. Большинство международного сообщества считает поселения незаконными.

Израиль считает Западный берег реки Иордан библейским и историческим центром еврейского народа. Премьер-министр Нафтали Беннетт, решительный сторонник поселений, выступает против палестинского государства и не проявляет заинтересованности в возрождении мирного процесса.