В Испании собираются ввести COVID-паспорта на фоне роста случаев COVID-19

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Обеспокоены ростом количества случаев заражения COVID-19, некоторые региональные правительства Испании просят суды позволить введение паспорта коронавируса, который может помочь контролировать распространение пандемии. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Правительства Страны Басков, Валенсии, Наварры и Каталонии заявляют, что готовы стать первыми автономными регионами Испании, которые введут паспорта COVID-19 для посещения ночных клубов, баров, ресторанов и некоторых публичных мероприятий. Но сначала им нужно разрешение суда.

Министр здравоохранения правительства Басков Гоцоне Сагардуи заявил во вторник, что администрация на этой неделе подает официальное ходатайство в суд. В случае одобрения эта мера будет применяться к людям в возрасте от 12 лет, которые хотят посещать заведения ночной жизни с музыкой или танцами или ресторами с более чем 50 посетителями.

"Тенденция показывает, что пандемия продвигается с тревожными темпами роста, — сказал Сагардуи на пресс-конференции. - Более 50% роста уровня (инфекции) за последние две недели свидетельствует об ускоренном росте пандемии".

О подобном решении в понедельник объявил глава регионального правительства Валенсии Ксимо Пуиг.

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В Испании официально регистрируют 82 случая коронавируса на 100 тысяч жителей, что значительно выше, утвержденного в ЕС показателя. Регионами с самым высоким уровнем заболеваемости являются Наварра (203 случая на 100 тысяч жителей) и Страна Басков (174).

За последние семь дней в Испании от COVID-19 умерли 85 человек, всего в стране зафиксировано 87 716 смертей от пандемии.