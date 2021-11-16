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Молодежная сборная Украины обыграла Сербию в отборе на Евро-2023

Молодежная сборная Украины обыграла Сербию в отборе на Евро-2023

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На "Арене Львов" встретились молодежные сборные Украины и Сербі в футбольной квалификации на Евро-2023, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Украинцы с первых минут взялись за дело и уже на 9-й минуте открыли счет. Комбинация Трубин-Мудрик-Крыськив завершилась точным ударом последнего под перекладину. В дальнейшем игра немного успокоилась, однако было заметно, что подопечные Руслана Ротаня контролируют ее ход.

Вторую половину встречи “сине-желтые” начали осторожно. Команда атаковала, но при этом не забывала о безопасности своих ворот, исключив все риски. Хороший выпад получился у Овчаренко на 56-й минуте, но и его удар отразил Гордич.

К середине тайма игра успокоилась, и этим сербы воспользовались сполна, забив гол на 78-й минуте — 1:1. Уже через три минуты Судаков цене травмы вновь вывел сборную Украины вперед — 2:1.

Дополнение

Украинцы с 13 очками уверенно удерживают вторую строчку и опережают ближайших соперников на 7 баллов, но отстают от французов на 3 пункта.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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