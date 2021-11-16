Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь

КИЕВ. 16 ноября. УНН. После вооруженных столкновений на границе между Арменией и Азербайджаном во вторник, 16 ноября, обе стороны конфликта договорились прекратить огонь. Соглашение достигнуто при посредничестве России, подчеркнули в министерстве обороны в Ереване. Минобороны РФ в свою очередь подтвердило, что боевые действия прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем, передает УНН.

Контекст

Ранее Министерство иностранных дел Франции выразило обеспокоенность эскалацией на границе между странами и призвало Баку и Ереван соблюдать условия перемирия, подписанные в Москве в ноябре 2020 года. Париж призвал стороны уладить конфликт путем переговоров. "Напоминаем о своей полной готовности внести свой вклад в этот процесс”, — заявили во французском МИД.

Возобновление боев и новые жертвы

После того, как 16 ноября на границе Армении и Азербайджана вновь начались боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван сообщил о 15 погибших и 12 армянских военнослужащих, попавших в плен, и обратился к России за помощью в урегулировании конфликта. Позже Минобороны Армении уточнил, что “сейчас есть уточненные данные только об одном погибшем”, но подтвердил, что “12 армянских военнослужащих взяты в плен”.

В министерстве обороны Азербайджана сообщали о двух раненых.

Мирный договор 2020 года

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились через год после окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Соглашение о прекращении конфликта было подписано 10 ноября 2020 года при посредничестве России. Вследствие этого значительная часть самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) перешла к Азербайджану.