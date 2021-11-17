Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Боснией и Герцеговиной

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в заключительном туре отбора на ЧМ-2022. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира — 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем горло, когда им это удастся.

Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята — сборная Украины по футболу!",- написал глава государства.

Напомним

Вечером 16 ноября Украина обыграла Боснию и Герцеговину и выступит в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.