Новости: Политика
17 ноября 2021, 00:20 • Илья Нежигай • 8850
Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Боснией и Герцеговиной
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в заключительном туре отбора на ЧМ-2022. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира — 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем горло, когда им это удастся.
Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята — сборная Украины по футболу!",- написал глава государства.
Напомним
Вечером 16 ноября Украина обыграла Боснию и Герцеговину и выступит в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.
Источник: УНН
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