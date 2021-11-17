Трое украинцев выиграли поединки основного теннисного турнира во Франции
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во французском городке Пау состоялись поединки основной сетки турнира теннисного челленджера, информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Виталий Сачко победой стартовал на челенджере в Пау. В первом раунде он обыграл американца Александера Рітчарда — 6:7 (1:7), 6:1, 6:2.
Георгий Кравченко, который преодолел квалификацию на турнире в Пау, выиграл матч первого круга основы. Он нанес поражение итальянцу Алессандро Джаннезі — 7:5, 4:6, 6:2.
Сергей Стаховский — третий из трех украинских игроков, которые принимают участие в турнире в Пау, преодолел барьер первого раунда. Он нанес поражение австрийцу Деннису Новаку — 6:3, 6:1.
Напомним
Цуренко обыграла одну из ведущих теннисисток России на турнире в Австрии.