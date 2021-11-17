Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,41 0,0762  EUR: 30,03 -0,1202 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6405

Трое украинцев выиграли поединки основного теннисного турнира во Франции

Трое украинцев выиграли поединки основного теннисного турнира во Франции

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во французском городке Пау состоялись поединки основной сетки турнира теннисного челленджера, информирует УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Виталий Сачко победой стартовал на челенджере в Пау. В первом раунде он обыграл американца Александера Рітчарда — 6:7 (1:7), 6:1, 6:2.

Георгий Кравченко, который преодолел квалификацию на турнире в Пау, выиграл матч первого круга основы. Он нанес поражение итальянцу Алессандро Джаннезі — 7:5, 4:6, 6:2.

Сергей Стаховский — третий из трех украинских игроков, которые принимают участие в турнире в Пау, преодолел барьер первого раунда. Он нанес поражение австрийцу Деннису Новаку — 6:3, 6:1.

Напомним

Цуренко обыграла одну из ведущих теннисисток России на турнире в Австрии.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.