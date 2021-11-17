Петраков о победе над боснийцами: мы сделали только половину дела

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков подвел итоги победной игры с Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе к ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

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Петраков назвал самыми тяжелыми в его футбольной жизни последние три месяца работы на главе “желто-голубых”.

“Очень доволен, что вышли в „стыки“. То был нервный матч, как я предполагал. Эти три месяца были самыми тяжелыми в моей футбольной жизни. Я, наверное, постарел на пять лет”, — начал коуч.

Также наставник подчеркнул, что на данном этапе выход к стыковым поединкам — это только половина сделанного дела.

“Мы сделали только половину дела. Впереди тяжелый стыковой турнир там очень непростые соперники. Но я знаю, что парни никого боятся. У нас хорошая команда, очень хороший коллектив. Кто бы ни был-мы будем играть. Наша цель — поехать в Катар”, — подчеркнул Петраков.

Справка

Кроме Украины в стыковых поединков пробились: Польша, Италия, Португалия, Шотландия, Северная Македония, Швеция, Уэльс, Россия и Турция.