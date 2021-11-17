В NASA завершили формирование экипажа миссии Crew-4

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало во вторник последнего четвертого члена экипажа, который отправится на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) весной следующего года, им стала американка Джессика Уоткинс, передает УНН.

Детали

Уоткинс полетит к станции вместе с коллегами NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом, а также астронавтом Европейского космического агентства (ЕКА) Самантой Кристофоретти. “NASA назначило Джессику Уоткинс на должность специалиста для миссии Crew-4”, — проинформировала пресс-служба управления. Ожидается, что сформированный экипаж отправится на ракете Falcon 9 к МКС в апреле 2022 года.

Дополнение

Перед приходом в NASA в 2017 году 33-летняя Уоткинс получила высшее образование в сфере геологии. Ранее она входила в состав научной команды марсохода Curiosity.

Напомним

На прошлой неделе на станцию прибыл третий экипаж на корабле Crew Dragon с американскими астронавтами Раджою Чари, Томом Маршберном и Кайлою Бэррон, а также астронавтом ЕКА Маттиасом Маурером. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.