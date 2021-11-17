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Клуб украинского центрового одержал шестую победу в сезоне НБА

Клуб украинского центрового одержал шестую победу в сезоне НБА

КИЕВ. 17 ноября. УНН. "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс" Алексея Леня и Святослава Михайлюка в соответствии провели поединки в НБА, передает корреспондент УНН.

Детали

Матч “Рэпторс” с “Портлендом” начался с рывка гостей 13:3, которые долгое время удерживали лидерство. Наш игрок вышел на старте второй четверти и с первой попытки реализовал трехочковый бросок с угла площадки. В общем Михайлюк на площадке отыграл 8 минут 26 секунд, за которые отметился 3 очками (0/2 двохочкових, 1/1 трехочковых) и 1 подбором, а его коллектив уступил 113:118.

Зато “Сакраменто Кингс” украинского центрового Алексея Леня в гостях разгромил “Детройт” — 129:107. Лень на площадку не выходил.

Дополнение

“Сакраменто” с 6 победами в 14 матчах тоже занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. “Торонто” с 7 победами и 8 поражениями идет также десятым, но в таблице Восточной конференции.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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