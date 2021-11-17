Франция и ЕС передали генсеку ООН предложения правил поведения в космосе из-за действий РФ по уничтожению спутника
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Франция совместно с руководящими институтами ЕС подготовила и передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предложения по установлению норм ответственного поведения в космосе. Этот шаг был сделан на фоне проведенных Минобороны РФ испытаний по уничтожению одного из недействующих космических аппаратов на орбите, что поставило под угрозу астронавтов на МКС, передает УНН.
Цитата
“В ближайшие месяцы на просьбу очень большой большинства государств в ООН будет начат диалог об ответственном поведении в космосе, чтобы уменьшить космические угрозы и избежать рисков недоразумения и эскалации. В связи с этим Франция и Евросоюз представили генеральному секретарю ООН конкретные предложения по установлению норм ответственного поведения в космосе, включая недопущение умышленного создания космического мусора. Франция призывает Россию принять участие в этих дискуссиях по реализации норм в космосе”, — сообщила во вторник вечером пресс-служба МИД Франции.
Детали
В ведомстве отметили, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли осудили проведенные Минобороны РФ 15 ноября испытания, предупредив об их долгосрочные последствия. “Министры напомнили своим российским коллегам на встрече 12 ноября о том, что Франция давно выступает за мирное и ответственное использование космического пространства”, — отмечается в заявлении.
Контекст
16 ноября российское Минобороны отчиталось о проведенных днем ранее испытание, в результате которого специальной ракетой был сбит бездействующий спутник “Целина-Д”, что находился на орбите.
После этого госсекретарь США назвал действия Москвы “безрассудными”, а сами испытания — “разрушительными”. По его словам, в космическом пространстве образовались более 1,5 тыс. осколков.
Он подчеркнул, что в дальнейшем также появятся “сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера „и подобный космический мусор“ будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран” в течение десятилетий. Блинкен также выразил уверенность, что мусор создаст угрозу для астронавтов и космонавтов, работающих на борту МКС, и для другой деятельности в космосе, включая пилотируемые полеты.
В свою очередь официальный представитель российского МИД в ответ на претензии США предложила создать договор, призванный предотвратить гонку вооружений в космосе.