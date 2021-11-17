Франция и ЕС передали генсеку ООН предложения правил поведения в космосе из-за действий РФ по уничтожению спутника

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Франция совместно с руководящими институтами ЕС подготовила и передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предложения по установлению норм ответственного поведения в космосе. Этот шаг был сделан на фоне проведенных Минобороны РФ испытаний по уничтожению одного из недействующих космических аппаратов на орбите, что поставило под угрозу астронавтов на МКС, передает УНН.

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“В ближайшие месяцы на просьбу очень большой большинства государств в ООН будет начат диалог об ответственном поведении в космосе, чтобы уменьшить космические угрозы и избежать рисков недоразумения и эскалации. В связи с этим Франция и Евросоюз представили генеральному секретарю ООН конкретные предложения по установлению норм ответственного поведения в космосе, включая недопущение умышленного создания космического мусора. Франция призывает Россию принять участие в этих дискуссиях по реализации норм в космосе”, — сообщила во вторник вечером пресс-служба МИД Франции.

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В ведомстве отметили, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли осудили проведенные Минобороны РФ 15 ноября испытания, предупредив об их долгосрочные последствия. “Министры напомнили своим российским коллегам на встрече 12 ноября о том, что Франция давно выступает за мирное и ответственное использование космического пространства”, — отмечается в заявлении.

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