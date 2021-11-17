Pandora Papers: сенат Чили не смог набрать голосов для импичмента президента

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сторонники импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры во вторник не смогли набрать необходимое число голосов в верхней палате парламента для отставки главы государства из-за подозрения в коррупции на основании документов из “Досье Пандоры” (Pandora Papers). Трансляция заседания ведется на сайте Сената, передает УНН.

Детали

Против импичмента уже проголосовали 16 членов 43-местной палаты, один воздержался. Таким образом, сторонники отставки Пиньеры уже не смогут набрать необходимые две трети голосов (29 голосов). На данный момент импичмент поддержали 19 сенаторов, голосование продолжается.

Напомним

Ранее Палата депутатов (нижняя палата парламента) большинством голосов одобрила выдвижение по Пиньере обвинений в “открытом нарушении конституции и законов” и “действиях, что серьезно порочащих честь нации”. Сенаторы должны были решить на заседании, считают ли главу государства виновным. Если бы противникам Пиньеры удалось набрать 29 голосов, президент был бы отстранен от должности, ему было бы запрещено занимать государственные посты в течение пяти лет.

“Досье Пандоры”

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октябряопубликовализвлечение из документов “Досье Пандоры”. Входящее в ICIJ чилийское СМИ SIPER на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике “Доминга” за 152 млн долларов. Часть сделки была проведена на Британских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последней из которых зависела от того, объявит ли правительство зону, где расположена копия, заповедная. Пиньера в ответ на обвинения заявил, что обстоятельства сделки уже были расследованы и суд не нашел состава преступления.

Президентский срок Пиньеры истекает 11 марта 2022 года. 21 Ноября в стране пройдут выборы нового главы государства, в которых Пиньера не участвует. Его однопартиец Себастьян Сичель по опросам занимает четвертое-пятое место.