Баскетбол: "Прометей" выиграл тринадцатый матч подряд в чемпионате Украины

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Чемпионат украинской мужской Суперлиги по баскетболу продолжился поединком между "Кривбассом" и "Прометеем", сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Хозяева лучше начали матч. Команда Артема Слипенчука (“Кривбасс”), выиграв первую четверть, лидировала в счете на протяжении почти всей первой половины.

После равной первой половины чемпион Украины четко обозначил свой статус фаворита во второй части игры. Команда Ронена Гинзбурга уже не позволяла себе слабых отрезков в нападении и добавила в защите. Процент реализации бросков с игры у “Кривбасса” упал до 33 процентов, хозяева начали проигрывать подборы и не удержали гостей в защите.

“Прометей” доказал свое превосходство в трех из четырех четвертей матча и завершил игру комфортной выездной победой со счетом 71:58.

Это 9 поражение “Кривбасса” в 14 матчах, а “Прометей” продлил победную серию на старте регулярного чемпионата в 13 поединков.

Лучшим в матче стал американский защитник “Прометея” Ди Джей Кеннеди, который к 20 очкам добавил 11 подборов, 4 перехвата, 3 передачи и 1 блок-шот, а его рейтинг эффективности составил солидные 34 балла.

Дополнение

“Кривбасс” 19 ноября сыграет в столице против “Киев-Баскета”, а “Прометей” в этот же день примет “Днепр” в центральном матче недели.