Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор: о чем говорили

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил отношения между Украиной и Турцией, а также региональные вопросы со своим турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом, говорится в заявлении Управления по коммуникациям президента во вторник, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Цитата

“Во время переговоров обсуждались региональные темы и вопросы, которые улучшат турецко-украинские отношения”, — отметили в администрации Эрдогана.

Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне предупреждения Соединенных Штатов о том, что Россия может планировать вторжения в Украину, поскольку Москва наращивает силы на западной границе.

Недавно официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блінкена и Пентагон заявили, что внимательно следят за наращиванием военной мощи, но агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена пошла дальше и официально предупредила союзников в отношении Европейского союза о возможном военное наступление России.

Вскоре после этого уведомления генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник предупредил Россию, что западный военный альянс выступает на стороне Украины на фоне необычного развертывания российских войск на границах Украины.

Турция, являющаяся членом НАТО, раскритиковала аннексию Крыма Москвой и заявила о поддержке территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты и Генеральная Ассамблея ООН также считают аннексию незаконной.