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В Японии уничтожат 155 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

В Японии уничтожат 155 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Власти префектуры Хего на западе Японии уничтожат около 155 тыс. кур на местной ферме, где была обнаружена вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в предыдущий раз уничтожение птиц из-за распространения инфекции проводилось в Хего в ноябре 2020 года.

Контекст

15 ноября Kyodo информировало об обнаружении очага птичьего гриппа в юго-западной префектуре Кагосима, там забьют около 11 тыс. кур.

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Источник: УНН
Теги: Япония, курица
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