Бадминтон: украинка победила на старте международного турнира в Индонезии

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинские бадминтонистки стартовали на соревнованиях высокого уровня "HSBC BWF World Tour Super 750", что проводится в городе Бали (Индонезия), передает УНН со ссылкой на Федерацию бадминтона Украины.

Детали

В первом туре Мария Улитина (75-я в мировом рейтинге) встречалась с Леонис Юэ (Франция, 63-я в мировом рейтинге) и победила со счетом 21:17, 21:12.

Украинская пара Мария Столяренко — Елизавета Жаркая (121 пара в мировом рейтинге по результатам всего 7 турниров) встречалась с английской парой Кло Бирч и Лаурен Смит (13-я в мировом рейтинге и 6-я сеяная). Наши проиграли со счетом 10:21, 13:21.

Заметим, что призовой фонд данного турнира достигает 600 тыс. долл.

Напомним

Завершился первый в истории чемпионат Европы по бадминтону в Киеве.