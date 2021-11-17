Посол Украины в ФРГ заявил, что Германии надо серьезнее воспринять российскую угрозу у украинских границ

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что ФРГ должна отнестись к росту напряженности у восточной границы Украины гораздо серьезнее, чем это есть сейчас. Такое мнение дипломат высказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое публикуют в среду, 17 ноября, передает УНН.

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“Никогда с 2014 года — когда русские силой оружия аннексировали Крым и части восточной Украины — опасность нового масштабного вторжения не была такой острой, как в эти дни”, — заявил Мельник. Берлин должен "относиться к этой угрозе гораздо серьезнее”, считает украинский посол.

Мельник: У границы Украины и на Донбассе могут находиться около 114 тыс. российских военных

Глава диппредставительства подтвердил, что украинские и западные разведывательные службы уже несколько дней наблюдают массовое увеличение концентрации российских войск. По версии Андрея Мельника, “возле восточной границы Украины и на Донбассе находятся около 114 тыс. российских солдат. В аннексированном Крыму “размещено около 32 тыс. Военнослужащих и, вероятно, — несколько тысяч в Беларуси”, - добавил посол.

Мельник назвал тревожным тот факт, что российские военные оставили тяжелое вооружение после масштабных маневров в апреле и осенью. Более того, “дополнительные войска могут получить приказ вернуться к атаке в течение нескольких дней”, считает он.

Украинский дипломат ожидает от Берлина на “жесткие сигналы” Путину

Руководитель украинского посольства в Берлине от имени правительства в Киеве призвал ведущих политиков во главе партий, которые могут сформировать правящую коалицию в Германии, отправить “жесткие сигналы” президенту России Владимиру Путину.

Дипломат считает, что российскому лидеру необходимо помешать добиться успеха в его усилиях в “тактике дестабилизации” и “попытках шантажа” — будь то “поставки газа, мигранты или передислокация войск”.

В Москву должны быть предъявлены “гораздо более жесткие санкционные требования” — такие, как эмбарго на импорт российских нефти и газа, считает Андрей Мельник. По его мнению, газопровод “Северный поток — 2” — “как главное оружие Кремля” — также должен быть “навсегда остановлен”. ” Это заставит Путина задуматься", — добавил он.

ЕС “готов изучить дальнейшие шаги”

Евросоюз еще 12 ноября выразил обеспокоенность сообщениями о передвижении войск РФ в приграничных с Украиной районах. “Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожная”, — заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, добавив, что Евросоюз “готов изучить дальнейшие шаги” совместно с партнерами, включая США и Великобританию.