Spiegel узнал о расширении офиса Меркель после ее отставки

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Собственный офис и. о. Канцлера Германии Ангелы Меркель после ее увольнения с поста расширится до девяти человек, платить которым будут за счет бюджета, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо Министерства финансов ФРГ, передает УНН.

Детали

Меркель дадут руководителя офиса с зарплатой 10 412 евро и его заместителя. Кроме этого, в бюро будут работать два секретаря, два референта, один офисный работник и два водителя. Их содержание будет осуществляться за счет отмены должностей в Минобороны Германии.

Как отмечает издание, обеспечение работы офисов бывших канцлеров и президентов ФРГ неоднократно критиковали. В 2019 году комитет бундестага по бюджету проголосовал за то, чтобы ограничить количество работников таких бюро до пяти, а также ограничить уровень их зарплаты.

Планы по переформированию офиса Меркель также вызвали критику. “Госпожу Меркель всегда изображали скромным канцлером. Очевидно, с этим покончено. Роскошная ситуация вашего будущего офиса создает впечатление, будто вы хотите открыть теневое ведомство канцлера. Очевидно, что министр финансов (Олаф) Шольц по уши в долгах перед вами. Другого объяснения этим излишествам нет”, — заявила заместитель председателя Левой партии Гезине Летч.

Справочно

Меркель была канцлером Германии с 2005 года (четыре срока), а также возглавляла Христианско-Демократический союз (ХДС). О своем уходе с поста по истечении очередного срока она сообщила еще в 2018 году.

Напомним

26 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании полномочий на посту главы правительства. Она будет исполнять обязанности канцлера до формирования нового кабинета министров.

Как рассказала Меркель, она еще не знает, чем будет заниматься после освобождения от должности, однако это будет не политика. По ее словам, пока среди планов — “читать и спать”, а потом “придут и другие мнения”. “Много лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была предоставлена, и мне всегда приходилось быть начеку. Одна из задач главы правительства заключается в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что мне хотелось бы делать”, — пояснила Меркель.

После отставки бывший канцлер будет получать пенсию около 15 тыс. евро, сообщал Focus со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков. Как пояснило издание, такая сумма обусловлена длительным пребыванием Меркель в Бундестаге и сроком ее службы на посту федерального министра и канцлера.