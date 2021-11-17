Самовольно покинули сборную Украины: ФХУ дисквалифицировала семерых хоккеистов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины временно отстранил семерых хоккеистов, которые самовольно покинули ряды национальной сборной накануне мемориала Тамаша Шарозі в Будапеште, от участия в любых спортивных мероприятиях. Об этом сказано на сайте ФХУ, передает УНН.

Детали

Решение ДК ФХУ принято на основе докладных тренерско-административного штаба национальной и молодежных команд Украины и исполнительного директора Федерации хоккея по итогам ноябрьских учебно-тренировочных сборов.

Хоккеисты “Донбасса” Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук, а также представитель “Краматорска” Павел Таран не имеют права выходить на лед в любых официальных соревнованиях до тех пор, пока будет рассматриваться открытые ФХУ производства по срыву подготовки национальных сборных к чемпионатам мира-2022 в дивизионе 1В.

При этом члены ДК решили не применять предыдущих санкций до ребят из клубов “Донбасс” и “Молодая гвардия”, которые так же покинули ряды сборных до 18-ти и 20-ти лет до момента завершения расследования.

Сказано, что Дисциплинарный комитет учел, что решение ребята могли принимать под давлением, ведь, учитывая возраст юных игроков, может считаться серьезным смягчающим обстоятельством.

Контекст

Шестеро хоккеистов “Донбасса” покинули сборную накануне игры с Италией.